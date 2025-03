Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Inter

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Atalanta e Inter per la ventinovesima giornata di Serie A. De Ketelare favorito su Pasalic per completare il tridente con Lookman e Retegui, ma c’è anche l’opzione Brescianini. Sulle fasce Bellanova e Zappacosta. Inzaghi riparte da Thuram-Lautaro e dai titolarissimi a centrocampo. De Vrij in forte dubbio, ballottaggio tra Pavard favorito su Bisseck. In porta c’è Sommer.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Foto: Twitter Atalanta