Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Inter

L’Inter scende in campo domani alle ore 20:45 in trasferta contro l’Atalanta. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi potrebbe dare una chance dal primo minuto all’uomo che ha deciso la Supercoppa, Alexis Sanchez; per il resto dovrebbe essere confermata la formazione che ha battuto la Juventus con l’ingresso di Darmian al posto di Dumfries.. Gasperini ancora orfano di Zapata si affida ancora a Muriel, mattatore in Coppa Italia.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Malinovskyi; Muriel

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko.

FOTO: twitter inter