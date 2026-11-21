Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Inter
22/11/2026 | 00:07:19
Nell’Atalanta Zappacosta in vantaggio su Bernasconi per la maglia da titolare sulla fascia. Kessie a centrocampo con Pasalic in panchina. L’Inter dovrà fare a meno di Bonny out per infortunio al suo posto ci sarà Pio Esposito mentre Lautaro partirà dalla panchina.
Queste le probabili formazioni:
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.
All. Sarri
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; M. Thuram, P. Esposito.
All. Chivu
Foto: sito Inter