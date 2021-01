Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Genoa

Ecco le ultime sulle probabili scelte dei due tecnici per Atalanta-Genoa, calcio d’inizio previsto alle 15.00 al Gewiss Stadium.

Gasperini si affida ai soliti Ilicic e Zapata con Pessina alle loro spalle, l’azzurro sta diventando sempre più una certezza dell’undici atalantino. Scalpita Luis Muriel per dare il suo contributo nella gara. Ballardini si affida a Destro e Shomurodov per provare a fare male ai nerazzurri.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

All. Gasperini.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Criscito; Destro, Shomurodov.

All. Ballardini.

Foto: Twitter Atalanta