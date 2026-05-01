Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Genoa
01/05/2026 | 22:20:17
Il posticipo del sabato sera vede la sfida tra Atalanta e Genoa.
In casa Atalanta, Ahanor è in vantaggio su Kolasinac per una maglia da titolare in difesa. Zappacosta dovrebbe giocare a sinistra con Raspadori sulla trequarti. Scamacca più di Krstovic come riferimento offensivo.
In casa Genoa, possibile riposo per Vasquez con esordio dal primo minuto per Zatterstrom. In attacco Vitinha insidia uno tra Colombo ed Ekhator. Recuperati per la panchina Norton-Cuffy e Ekuban.
Queste le probabili formazioni:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom; Sabelli, Frendrup, Amorim, Masini, Ellertsson; Ekhator, Colombo. All. De Rossi.
Foto: sito Atalanta