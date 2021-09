Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Domani sera è tempo di Atalanta-Fiorentina al Gewiss Stadium, si riparte con la terza giornata di Serie A 2021-22 dopo la pausa dedicata alle Nazionali.

Atalanta rimaneggiata in avanti, Gasperini ha perso Muriel (lungo stop ancora da definire), Zapata è tornato in gruppo mercoledì ma non è al top, dunque sarà staffetta con Piccoli, supportato da Pessina e Malinovskyi. In porta probabilmente ci sarà Sportiello, Musso è rientrato solo oggi dagli impegni con l’Argentina. Squalificato De Roon, con Freuler dovrebbe esserci Pasalic, Koopmeiners dalla panchina.

Italiano lancia Callejon e Sottil al fianco di Vlahovic nel tridente d’attacco, Nico Gonzalez si accomoderà in panchina, anch’egli appena rientrato dalla trasferta sudamericana, ma pronto a dare il suo contributo a gara in corso. Tra i pali torna Dragowski dopo la squalifica per il rosso rimediato contro la Roma alla prima giornata.

Sulla destra sarà staffetta Odriozola-Venuti, esordio per Nastasic al fianco di Milenkovic al centro della difesa. Prima anche per Torreira al ritorno in Serie A, con lui in mediana Bonaventura e Castrovilli.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Freueler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Piccoli.

All. Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola (Venuti), Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Sottil (Nico Gonzalez).

All. Italiano.

Foto: Twitter Atalanta