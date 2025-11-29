Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina
29/11/2025 | 21:10:21
Atalanta contro Fiorentina, Palladino ritrova il suo passato recente e Vanoli va a caccia della prima vittoria in campionato. Il tecnico della Dea prepara il tridente De Ketelaere, Lookman, Scamacca. Vanoli conferma il 3-5-2.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. All. Palladino
FIORENTINA (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Kouadio, Mandragora, Fagioli, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli
Foto: Instagram Atalanta