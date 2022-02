Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Penultimo match in programma per i quarti di finale di Coppa Italia. Al Gewiss Stadium l’Atalanta ospita la Fiorentina. Continua l’emergenza in attacco per i bergamaschi. Boga e Muriel dovrebbe guidare la fase offensiva. Per quanto riguarda i toscani, Piatek è in vantaggio su Cabral per una maglia da titolare. Ecco le probabili formazioni del match:

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Djimsiti, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Mihaila, Pessina, Boga; Muriel. All. Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Ikoné. All. Italiano.

FOTO: Twitter Atalanta