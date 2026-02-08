Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Cremonese

08/02/2026 | 22:20:02

La gara delle 18.30 di domani, vede la sfida tra Atalanta e Cremonese nel derby lombardo.

In casa Atalanta, Palladino non avrà a disposizione gli squalificati De Roon e Ahanor. Possibile rientro di Kolasinac. Dopo l’impegno in Coppa Italia non sono escluse rotazioni: a destra dovrebbe toccare a Bellanova. Raspadori è partito dall’inizio contro la Juventus. L’ex Atletico Madrid punta alla conferma con Zalewski dirottato in fascia sinistra.

In casa Cremonese, Luperto ritrova Nicola per la terza volta ed è subito titolare. Parte dall’inizio anche Thorsby. Payero e Vandeputte non sono al meglio. Bondo è ai box . Davanti per ora non si cambia con Vardy e Bonazzoli.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca All. Palladino

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Zerbin, Grassi, Thorsby, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Foto: sito Atalanta