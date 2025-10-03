Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Como

03/10/2025 | 22:20:13

Il posticipo del sabato sera è il bel derby lombardo tra Atalanta e Como dal sapore di Europa.

In casa bergamasca, nove assenti per Juric. De Roon, squalificato. Da valutare Hien, che è rimasto in ritiro. La decisione definitiva sul suo possibile impiego sarà presa dopo la rifinitura. A centrocampo Musah-Ederson, con Bernasconi sulla fascia sinistra. Davanti tutti a disposizione, a parte Scamacca: Pasalic favorito sulla trequarti con Krstovic e uno tra Sulemana e Lookman con il primo favorito.

In casa Como, non c’è Fabregas in panchina. Si va verso la conferma di Douvikas come centravanti. Sulla trequarti inamovibile Nico Paz e con Jesus Rodriguez squalificato, a destra potrebbe partire Addai, con Vojvoda a sinistra. In difesa Smolcic in vantaggio su Posch a destra, confermato il resto della linea.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Krstovic, K. Sulemana. All. Juric

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Vojvoda; Douvikas. All. Fabregas

Foto: sito Atalanta