Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Club Brugge
29/09/2025 | 22:30:24
Secondo appuntamento in questa Champions League per l’Atalanta di Juric, che debutta al Gewiss Stadium in Europa. Dea che scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, Kossounou, Djimsiti e Ahanor formeranno il terzetto difensivo. A centrocampo Bellanova a destra, De Roon e Musah in mezzo con Zappacosta a sinistra. Pasalic e Samardzic agiranno alle spalle di Krstovic. 4-2-1-3 offensivo per gli ospiti, con Mignolet, Meijer, Mechele, Ordonez e Sabbe, Stankovic e Onyedika in mezzo, Vanaken agirà dietro al trio formato da Tziolis, Forbs e Tresoldi.
ATALANTA (3-4-2-1):
Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Musah, Zappacosta; Pasalic, Samardzic; Krstovic.
All.: Ivan Juric.
BRUGES (4-2-1-3):
Mignolet; Meijer, Mechele, Ordonez, Sabbe; Stankovic, Onyedika; Vanaken; Tzolis, Forbs, Tresoldi.
All.: Nicky Hayen.
