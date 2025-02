Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

Alle 15 domani l’Atalanta ospita il Cagliari per rimanere in scia di Napoli e Inter.

In casa bergamasca, scelte obbligate in difesa per Gasperini con Scalvini, Kossounou e Kolasinac out per infortunio. Agiranno Toloi ancora con Hien e Djimsiti, davanti a Carnesecchi. Sulle fasce potrebbe agire dal 1′ su Cuadrado al posto di Bellanova. Pasalic può far rifiatare Ederson. Potrebbe tornare Ruggeri, che non era partito per il Belgio a causa della febbre: al momento però favorito Zappacosta. Davanti, Samardzic dietro a De Ketelaere e Retegui.

In casa Cagliari, Nicola deve fare a meno dell’infortunato Gaetano: da trequartista partirà Viola dal 1′. Come terzino sinistro Obert dovrebbe essere preferito ad Augello. Davanti Piccoli.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Cuadrado, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola

Foto: X Atalanta