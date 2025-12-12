Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

12/12/2025 | 21:51:30

Alle 20,45 domani, l’Atalanta ospita il Cagliari, cercando di confermarsi anche in campionato dopo la bella vittoria contro il Chelsea in Champions.

In casa bergamasca, davanti la coppia Lookman-De Ketelaere alle spalle di Scamacca (in vantaggio su Krstovic). Infortunato Bellanova, spazio sulle fasce a Zappacosta e Zalewski. C’è un ritocco anche in difesa, dove torna Hien insieme a Djimsiti e Kossounou.

In casa Cagliari, si va verso la conferma dell’undici che ha battuto la Roma: davanti riecco la coppia Esposito-Borrelli. In mezzo l’unico ballottaggio è tra Folorunsho e Gaetano. Fiducia ancora a Zappa, Luperto e Rodriguez in difesa.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino



CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

Foto: sito Atalanta