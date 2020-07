Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Brescia

Domani prenderà il via la trentatreesima giornata di serie A con il match tra Atalanta e Brescia. I nerazzurri sono reduci dal pari contro la Juventus, mentre il Brescia arriva dalla sconfitta contro la Roma. Non ci dovrebbero essere grandi stravolgimenti tra i bergamaschi: in porta ci sarà Gollini; il terzetto difensivo sarà composto da Toloi, Caldara e Djimsiti; sugli esterni dovrebbero agire Hateboer e Castagne, mentre in mediana ci saranno Pasalic e Freuler; sulla trequarti potrebbe giocare dal primo minuto Malinovskyi; le due punte invece saranno Gomez e Zapata. Nel Brescia, Lopez proporrà il classico 4-3-1-2: tra i pali ci sarà Andrenacci; la linea difensiva dovrebbe essere composta da Sabelli, Papetti, Chancellor e Semprini; le due mezze ali saranno Bjarnason e Dessena, mentre al centro ci sarà Tonali; sulla trequarti spazio a Zmrhal; le due punte saranno Torregrossa e Donnarumma.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, A. Donnarumma

FOTO: Marca