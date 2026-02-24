Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Borussia Dortmund

24/02/2026 | 22:45:10

Anche l’Atalanta è chiamata alla rimonta dopo il 2-0 subito in casa del Borussia Dortmund. A Bergamo la Dea dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1. Hien favorito su Dijmsiti per una maglia da titolare al centro della difesa, con Scalvini e Kolasinac ai suoi fianchi. A centrocampo rientra Ederson dal primo minuto; Zappacosta e Bernasconi a presidiare le fasce. Ancora out gli infortunati Raspadori e De Ketelaere, c’è Scamacca al centro dell’attacco.

Per il Borussia Dortmund, modulo speculare, ballottaggio in difesa tra Schlotterbeck, che è appena rientrato dall’infortunio, e il giovane Reggiani. In attacco Guirassy: alle sue spalle Brandt e Beier.

Queste le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac

Foto: X Atalanta