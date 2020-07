Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Bologna

Domani sera si giocherà la sfida tra Atalanta e Bologna. Gasperini non dovrebbe ritoccare il suo 3-4-1-2 e non dovrebbe stravolgere gli interpreti: tra i pali ci sarà Gollini; il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Caldara, Toloi e Djimsiti; a centrocampo spazio a De Roon e Pasalic con Gosens e Castagne sulle fasce; davanti Gomez dovrebbe agire alle spalle di Muriel e Zapata. Per Mihajlovic sarà il solito 4-2-3-1: tra i pali andrà Skorupski; la linea difensiva dovrebbe vedere titolari Tomiyasu, Danilo, Denswil e Krejci; a fare da diga a centrocampo dovrebbero esserci Dominguez e Medel; la batteria dei trequartisti invece dovrebbe vedere la presenza di Barrow, Soriano e Orsolini; l’unica punta sarà Palacio.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Caldara, Toloi, Djimsiti; Gosens, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez, Muriel, Zapata. All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Dominguez, Medel; Barrow, Soriano, Orsolini; Palacio All. Mihajlovic

FOTO: Twitter ufficiale Bologna