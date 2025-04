Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Bologna

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Atalanta e Bologna per la trentaduesima giornata di Serie A. Privo di De Ketelaere, Gasperini con Samardzic alle spalle di Retegui e Lookman. Si rivede Ruggeri al posto di Bellanova. Italiano perde Skorupski e Ferguson. Castro non al meglio: Dallinga dal 1′ al centro dell’attacco.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

