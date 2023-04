Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Bologna

Alle 16.30 domani sfida di alta classifica tra due squadre in salute come Atalanta e Bologna.

Gasperini va verso un 3-4-1-2, spazio sempre a Pasalic da centrocampista avanzato con De Roon ed Ederson in mediana. Non c’è Toloi per squalifica. In attacco scelte aperte con i 4 bomber, favorita la coppia Zapata-Hojlund.

In casa Bologna, Thiago Motta recupera in porta Skorupski, assente nell’ultima gara. Probabile 4-2-3-1, out Arnautovic e Cambiaso, si va verso una soluzione con Sansone punta, con alle spalle Aebischer, Ferguson e Barrow.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Demiral, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Zapata, Hojlund.

Allenatore: Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Kyriakopoulos; Schouten, Moro; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone.

Allenatore: Thiago Motta.