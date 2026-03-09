Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Bayern Monaco

09/03/2026 | 22:11:23

Alle 21, domani, l’Atalanta si gioca un’altra notte magica, ospitando il Bayern Monaco.

In casa bergamasca, per l’andata contro i campioni di Germania, Palladino punta su Scamacca, autore della doppietta all’Udinese. Rispetto all’ultimo match di campionato, a centrocampo torna De Roon dal 1’. Altro cambio in difesa: con Hien e Kolasinac c’è Djimsiti e non Kossounou. Sulle fasce confermato Bernasconi, a destra Zappacosta e non Bellanova.

In casa Bayern, il grande dubbio di Kompany riguarda Kane: polpaccio dell’inglese da monitorare fino all’ultimo. Se Kane non dovesse partire titolare, in attacco al suo posto pronto Gnabry. In porta, con Neuer infortunatosi venerdì contro il Borussia Moenchengladbach, gioca Urbig

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany

Foto: sito Atalanta