Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Bayer Leverkusen

Domani alle 21 scenderanno in campo Atalanta e Bayer Leverkusen per la finale di Europa League. Gasperini deve rinunciare a De Roon a centrocampo: c’è Pasalic accanto a Ederson. Recupera Kolasinac in difesa. In attacco Scamacca accanto a De Ketelaere, Koopmeiners a supporto. Tra i tedeschi ci sarà Wirtz, completamente recuperato, a giocare da “falso nueve” al posto di Boniface.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Stanisic, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz, Adli. All. Xabi Alonso

Foto: Twitter Atalanta