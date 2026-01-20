Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Athletic Bilbao
20/01/2026 | 22:15:05
Alle 21, domani, l’Atalanta ospita l’Athletic Bilbao. La Dea vincendo potrebbe essere certa della qualificazione tra le prime 8.
In casa Atalanta, possibile scelta in attacco con De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Scamacca. In difesa, Scalvini, Hien e Kolasinac.
Per l’Athletic, possibile 4-2-3-1, con Berenguer, Sancet, N. Williams alle spalle di Guruzeta.
Queste le probabili formazioni:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Sancet, N. Williams; Guruzeta. All. Valverde.
Foto: sito Atalanta