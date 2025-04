Le ultimissime sulle probabili formazioni di Arsenal-Real Madrid

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Arsenal e Real Madrid per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Arteta deve fare i conti con diverse assenze in difesa con i forfait di Gabriel e Calafiori in difesa. Al loro posto Saliba e Kiwior, con Timber e Lewis-Skelly sulle fasce. In mezzo al campo confermato Partey, affiancato da Odegaard e Rice. Davanti Merino agirà da falso nueve, con Nwaneri e Martinelli larghi sulle fasce d’attacco. Problemi anche per Ancelotti, che dovrà probabilmente rinunciare a Courtois e Lunin a causa dei loro infortuni, con il terzo portiere Fran Gonzalez che è pronto a fare il suo debutto in Champions League. In difesa spazio a Asencio e Rudiger in zona centrale, con Vasquez e Garcia ai loro lati. In mediana ci saranno Valverde e Camavinga, mentre in zona trequarti pronto Brahim Diaz per completare il trio con Bellingham e Vinicius Jr alle spalle di Mbappé.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba,Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Martinelli. All. Arteta

REAL MADRID (4-2-3-1): Gonzalez; Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia; Valverde, Camavinga; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. All. Ancelotti

Foto: Twitter Real Madrid