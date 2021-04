Le ultimissime sulle probabili formazioni di Ajax-Roma

Domani sera la Roma scenderà in campo contro l’Ajax per la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League.

Fonseca deve rinunciare ai soliti infortunati, ai quali si è aggiunto negli ultimi giorni El Shaarawy e c’è lo squalificato Karsdorp. C’è Dzeko dal 1′ ed è pronto anche Veretout, come detto dal tecnico lusitano in conferenza stampa.

Ten Hag dovrebbe schierare Scherpen tra i pali, Stekelenburg ha un problema al ginocchio ed è in dubbio, il tridente offensivo prevede Antony, Tadic e Neres.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

AJAX (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

All. Ten Hag.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

All. Fonseca.

Foto: Twitter Roma