Le ultimissime sulle probabili formazioni di Ajax-Inter

16/09/2025 | 22:41:27

L’Inter torna a sentire la musichetta della Champions League e lo fa in casa dell’Ajax, con Chivu che torna in Olanda a trovare il club che lo lanciò nel calcio europeo. Chivu conferma Sommer in porta, in difesa toccherà ancora ad Akanji, al suo fianco De Vrij e Bastoni. Confermato Dumfries a destra, Frattesi al posto di Barella con Calhanoglu e Sucic che fa rifiatare Mkhitaryan, a sinistra si rivedrà Dimarco. In attacco Bonny al fianco di Thuram, con Lautaro acciaccato. Olandesi che saranno invece schierati da Heitinga con il 4-3-3, Jaros in porta, Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal in difesa, a centrocampo spazio per Klaassen, Taylor e Regeer. Tridente offensivo formato da Berghuis, Weghorst e Godts.

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts. All. Heitinga

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Foto: X Inter