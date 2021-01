Le ultimissime sulle formazioni di Inter-Benevento

L’Inter per continuare ad inseguire il Milan, il Benevento per continuare a stupire. A San Siro Conte inaugura il girone di ritorno contro un vecchio amico come Pippo Inzaghi.

Saranno Lukaku e Lautaro Martinez a comporre la coppia d’attacco nerazzurra, sugli esterni Hakimi e Young. In difesa Bastoni in campo dopo il turno di riposo infrasettimanale.

Filippo Inzaghi dovrebbe puntare in attacco su Lapadula, supportato dal rientrante Caprari e uno tra Improta e Roberto Insigne. In mediana è tornato a disposizione Schiattarella dopo la positività al Covid, ma è più probabile la conferma per il recuperato Viola, assieme a Hetemaj e Ionita. Esordio per il nuovo arrivato Depaoli, out Letizia, Maggio, Moncini, Tuia e lo squalificato Sau.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula.

Foto: Twitter Inter