Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Bulgaria

L’Italia torna in campo dopo il trionfo a Euro 2020 domani sera al Franchi di Firenze, si tratta della quarta giornata del girone C di Qualificazioni Mondiali, l’avversaria è la Bulgaria. Non ci saranno stravolgimenti di formazione, come detto dal Ct Mancini in conferenza stampa di presentazione.

Tra i pali ci sarà Donnarumma, Di Lorenzo ed Emerson sulle fasce con Bonucci e Acerbi centrali di difesa. Barella-Jorginho-Verratti in mediana, tridente offensivo composto da Chiesa, Immobile e Insigne.

La Bulgaria di Ct Petrov risponde con un 3-5-2. In porta ci sarà Naumov, difesa guidata da Antov del Monza con Turitsov e Bozhikov a supporto. Karagen e Nedelev esterni in mediana, Chochev, Kostadinov e Vitanov in mezzo al campo. In attacco duo composto da Delev e Iliev.