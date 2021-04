Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Sassuolo

Domani alle 18.45 Inter e Sassuolo scenderanno in campo a San Siro per il recupero della 28a giornata di Serie A.

Conte rivede De Vrij al centro della difesa, l’olandese farà il suo ritorno dopo il Covid al fianco di Skriniar e De Vrij nel collaudatissimo 3-5-2. Hakimi e Young sugli esterni, in attacco ci dovrebbe essere la coppia Lukaku-Sanchez.

De Zerbi, oltre ai lungodegenti Romagna e Bourabia, dovrà rinunciare a titolari come Berardi, Caputo e Defrel, fermati per infortunio. A scopo precauzionale ancora fuori Locatelli, Ferrari e Muldur, non convocato nemmeno Ayhan, positivo al Covid. Davanti a Consigli favorito Marlon su Chiriches per fare coppia con Peluso. In mezzo al campo potrebbe esserci spazio per Magnanelli con uno tra Pedro Obiang e Maxime Lopez al suo fianco, il francese potrebbe essere schierato anche nei tre alle spalle dell’unica punta Raspadori, superando la concorrenza di Boga. Ecco le probabili scelte dei tecnici:

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young, Lukaku, Sanchez.

All. Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Magnanelli; Traore, Maxime Lopez, Djuricic; Raspadori.

All. De Zerbi.

Foto: Instagram personale Conte