Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Milan

Atalanta-Milan chiuderà la 7a giornata di Serie A 2021-22, al Gewiss è previsto un grande match alle 20.45 di domani sera.

Gasperini ha perso Gosens in Champions League contro lo Young Boys, spazio dunque a Maehle e Zappacosta sugli esterni. Pessina e Malinovskyi dovrebbero agire alle spalle di Zapata, ma con un occhio a Pasalic e Ilicic che scalpitano.

Koopmeiners insidia De Roon e Freuler per un posto in cabina di regia, dietro Palomino è completamente recuperato, al suo fianco Toloi e Djimsiti.

Pioli monitora ancora le condizioni di Brahim Diaz, ma c’è ottimismo per vederlo dal 1′ a Bergamo. Così come Kjaer al centro della difesa, Calabria e Theo sulle fasce. Kessie dovrebbe partire dalla panchina, con Bennacer e Tonali in mediana. Non convocato Ibrahimovic, Giroud insidia Rebic ma non ha smaltito del tutto i problemi alla schiena, probabile ingresso dalla panchina per il francese.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

All. Gasperini. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.

All. Pioli.

Foto: Twitter Atalanta