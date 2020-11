Le ultime sulle probabili formazioni di Verona-Benevento

Stasera andrà in scena la sfida che chiuderà la 6^ Giornata del campionato di Serie A 2020-21, al Bentegodi di Verona, tra Verona e Benevento.

La squadra di casa cercherà di continuare a fare risultato dopo il pari all’Allianz contro la Juventus e il passaggio del turno, faticato, contro il Venezia in Coppa Italia. Ospiti che vengono dalla sconfitta col Napoli e dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli di Dionisi.

Peserà nel Verona l’assenza di Faraoni, fuori anche Di Carmine e Favilli, spazio a Colley e Zaccagni dietro la punta Kalinic. Inzaghi invece dovrà fare a meno di Iago Falque e di Barba.

Queste le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Empereur; Lazovic, Vieira, Tameze, Dimarco; Colley, Zaccagni; Kalinic

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio Glik Caldirola Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula