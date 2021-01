Le ultime sulle probabili formazioni di Bologna-Hellas Verona

Il match dello stadio Renato Dall’Ara delle ore 15.00 aprirà gli anticipi del sabato di Serie A. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic alla ricerca della vittoria che manca da 8 turni in Serie A. L’Hellas di Juric invece, in un buon momento di forma, alla ricerca dei 3 punti per continuare a sognare un posto in Europa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Sinisa Mihajlovic.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Gunter; Faraoni, Ilic, Tameze, Dimarco; Zaccagni, Barak; Kalinic. All. Ivan Juric.

Foto: sito Bologna