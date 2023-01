Le richieste per i dirigenti Juve: 2 anni e mezzo a Paratici, 2 ad Agnelli e Arrivabene

Mano pesante anche per i dirigenti della Juve, per queste pene è stata richiesta l’estensione a UEFA e FIFA. Due anni e mezzo a Paratici, due anni ad Andrea Agnelli e Arrivabene, 1 anno e 4 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved. Assoluzione per gli altri otto club. Ora la Juve ovviamente ricorrerà al Collegio di Garanzia del Coni.

Foto: twitter Juve