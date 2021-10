Le prodezze di Bennacer e Ibra battono un Bologna eroico in nove uomini (4-2): Milan in testa alla classifica

Al Dall’Ara si affrontano Bologna e Milan per l’anticipo del sabato sera della nona giornata di Serie A 2021-22.

Parte subito forte la squadra di Pioli che va in vantaggio con un sinistro di Leao, deviato da Medel, dopo 16 minuti. L’assist è di Zlatan Ibrahimovic, alla prima da titolare in questa stagione.

L’altro episodio chiave di questa prima frazione è al 20′, Soumaoro tocca Krunic lanciato da solo verso Skorupski: per Valeri è fallo da ultimo uomo e cartellino rosso.

Al 35′ Calabria raddoppia, Skorupski esce male sul traversone di Ballo-Touré e il terzino tira una gran botta all’altezza del dischetto a porta quasi totalmente sguarnita.

Milan all’intervallo avanti di due reti e con l’uomo in più, il Bologna sembra alle corde.

Escono Castillejo, infortunato, e Tonali, ammonito nel finale. Dentro Saelemaekers e Bakayoko per Pioli.

Il Bologna trova subito il gol dell’1-2 al minuto 49′: corner di Barrow e Ibrahimovic beffa Tatarusanu con un lieve ma decisivo tocco di testa.

Al 52′ i felsinei trovano incredibilmente il pareggio: Barrow va in profondità lanciato da Soriano e batte il portiere rumeno del Milan!

Ma soli sei minuti più tardi Soriano lascia i suoi in nove, punito da Valeri il suo intervento duro su Ballo-Touré dopo un check al VAR.

Entra Giroud e il francese cerca di mettere la sua firma sul match, bravo Skorupski a parare un suo colpo di testa da distanza ravvicinata. Una prodezza di Bennacer fa 3-2, l’algerino colpisce di prima intenzione e al volo su una ribattuta della difesa e riporta avanti i rossoneri al minuto 84. Un bel gol di Ibrahimovic chiude definitivamente la gara al novantesimo, assist di Bennacer e destro a giro nell’angolino.

A Bologna finisce 4-2 per il Milan, che in attesa del Napoli va nuovamente a dormire in testa alla classifica.

Foto: Twitter Milan