Le probabili formazioni di Pisa-Napoli
16/05/2026 | 22:55:41
Il Napoli vuole blindare il posto Champions e il secondo posto. I campani saranno in scena a Pisa.
In casa toscana, ultima in casa prima del ritorno in B, difronte ai campioni uscenti. Due squalificati per l’allenatore svedese: Loyola e Bozhinov. Dovrebbe essere Calabresi a completare il terzetto difensivo. Dopo la panchina nell’ultimo turno, Aebischer è pronto a tornare dall’inizio a centrocampo. In attacco probabile la coppia Moreo-Stojilkovic.
Per il Napoli, out Politano per squalifica, gli esterni di centrocampo saranno Di Lorenzo e Spinazzola. Trio difensivo composto da Beukema-Rrahmani-Buongiorno. In avanti recuperato De Bruyne.
Le probabili formazioni:
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Hojlund, Alisson. All. Conte
Foto: sito Pisa