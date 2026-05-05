Le probabili formazioni di Bayern Monaco-PSG
05/05/2026 | 22:30:34
Dopo il 5-4 dell’andata c’è ampia attesa per il ritorno tra Bayern Monaco e PSG. Si decide la seconda finalista di Champions.
In casa Bayern, un solo ballottaggio per Kompany nel ruolo di terzino destro tra Laimer e Stanisic, con il primo favorito per una maglia da titolare. Questo dovrebbe essere l’unico cambio in vista per Kompany, intenzionato a confermare il resto della formazione del Parco dei Principi.
Per il PSG, senza l’infortunato Hakimi, Luis Enrique potrebbe schierare Zaire-Emery come terzino destro al posto del marocchino. A centrocampo, è pronto a tornare dal 1′ in Champions Fabian Ruiz, dopo essere subentrato nella gara d’andata. ll tridente dovrebbe essere lo stesso del Parco dei Principi, con Doué e Kvara sugli esterni a supportare Dembélé.
Queste le probabili formazioni:
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany
PARIS-SAINT GERMAIN (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
Foto: sito Bayern