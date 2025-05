Le probabili formazioni della finale di Europa League, Tottenham-Manchester United

21/05/2025 | 00:10:39

Questa sera alle 21, si gioca la finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United allo Stadio San Mames di Bilbao.

Per il Tottenham, Son è rientrato da poco da un infortunio al piede ma per la finale Postecoglou dovrebbe puntare su di lui dal 1’, con Richarlison e Odobert inizialmente in panchina. A centrocampo out Kulusevski e Bergvall. Agiranno Sarr con Bentancur e Bissouma.

In casa Manchester United, Amorim in difesa dovrebbe schierare Lindelof, con Yoro in panchina, con Maguire e Shaw: non convocato De Ligt. L’ex Lecce Dorgu titolare sulla sinistra, con Mazraoui sull’altra fascia e la coppia Ugarte-Casemiro al centro. In attacco, Hojlund: Garnacho preferito a Diallo. Dalot e Zirkzee recuperati per la panchina.

Queste le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur, Bissouma; Johnson, Solanke, Son. All. Postecoglou