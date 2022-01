Le prime parole di Piatek: “Molto felice di essere tornato in Italia, spero di poter esultare tante volte”

Krzysztof Piatek è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L’attaccante polacco, attraverso il proprio profilo social, ha voluto comunicare le sue prime sensazioni in maglia viola: “Molto felice di essere tornato in Italia, dove mi sono sempre sentito bene! Ringrazio la società viola per la fiducia, ora voglio mostrare i miei valori. Spero di esultare tante volte qui”. Prevista per le 14:30 la conferenza stampa di presentazione. FOTO: Instagram Piatek