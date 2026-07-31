Le prime parole di Mudryk dopo la revoca della squalifica: “Sono grato per la decisione, ma non ho mai assunto alcuna sostanza”

31/07/2026 | 17:37:38

Revocata la squalifica di 4 anni a Mudryk. La Football Association lo aveva squalificato per aver fatto uso di sostanze dopanti, ma il ricorso gli ha dato ragione. Adesso, l’ucraino è pronto a riconquistarsi il Chelsea, la Nazionale e il mondo del calcio.

Le sue parole: “Dopo una lunga battaglia, la squalifica di quattro anni che mi era stata imposta è stata revocata e sono libero di riprendere la mia carriera con effetto immediato. Sono grato che questo processo abbia raggiunto una conclusione, che mi sia stato permesso di tornare al calcio e che ora possa guardare al mio futuro. Questo è stato il periodo più difficile della mia carriera. Come ho sempre sostenuto fin dall’inizio di questo caso, non ho mai assunto consapevolmente o intenzionalmente alcuna sostanza vietata. Il mio impegno a competere lealmente e a rappresentare il mio club e il mio paese con professionalità e integrità è sempre stato importante per me.

Vorrei ringraziare la mia famiglia e i miei amici per il loro supporto e la loro fiducia durante tutto questo periodo. Desidero anche esprimere la mia profonda gratitudine a tutti al Chelsea FC, ai miei compagni di squadra e ai tifosi del Chelsea che sono stati al mio fianco per tutto il tempo. Vorrei inoltre ringraziare il mio team legale e gli altri che hanno assistito per il loro instancabile lavoro sul mio caso.

La mia attenzione ora è sul ritorno al calcio, sul lavorare duramente ogni giorno e sul dare un contributo positivo in campo. Grazie a tutti coloro che hanno continuato a credere in me. Non vedo l’ora di iniziare il prossimo capitolo della mia carriera”.

Foto: X Chelsea