Le prime parole di Maignan al Milan: “Sono in una delle più grandi società al mondo”

Mike Maignan, appena annunciato ufficialmente come nuovo portiere del Milan, ha parlato in conferenza stampa dalla Nazionale francese: “Sono uno che vive giorno per giorno: martedì sera stavo tornando da Milano dopo le visite col Milan ed ero già preparato a farmi trovare concentrato sulla Francia”.

Sul Milan: “Seguivo molto il Milan quando ero giovane. Qui sono passate tante leggende, arrivo in un campionato tattico che mi farà crescere ancora”.

Su Maldini: “Non posso dirvi tutto quel che ci siamo detti ma è un progetto ambizioso, sono in una delle società più grandi del mondo”.

Sul suo percorso: “Sono cresciuto a livello di testa, sono più esperto e maturo. E nel calcio significa tanto. L’italiano? Ascolto Rabiot, ancora non lo parlo. Ora penso solo alla Francia, poi imparerò l’italiano”.