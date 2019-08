Le prime parole di Lukaku: “Volevo solo l’Inter, sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria”

Romelu Lukaku è un nuovo calciatore dell’Inter. Intanto, attraverso i canali social del club nerazzurro, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: “Volevo solo l’Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria”. L’ormai ex Manchester United è pronto a trascinare l’Inter di Antonio Conte.

Foto: Inter Instagram