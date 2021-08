Le prime parole di Gonzalez: “Ho molta voglia di rappresentare la Fiorentina, darò tutto per questa maglia”

Il neo acquisto Viola, Nico Gonzalez è arrivato a Firenze. L’attaccante classe ’98, vincitore con l’Argentina della Copa America, non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura nel club toscano. Queste le sue prime parole da giocatore della Fiorentina:

“Sono molto felice di arrivare a Firenze. Sono impaziente, ho molta voglia di far parte di questo club e di conoscere i miei nuovi compagni, di rappresentare la Fiorentina, che è una cosa che mi entusiasma e che desideravo da tanto. Cercherò di sfruttare questa possibilità e di dimostrare a tutti il mio valore. Le mie vacanze? Sono stato in Argentina con la mia famiglia. Dopo aver vinto la Copa America avevo bisogno di stare con loro. Ora è il momento di pensare alla Fiorentina e di dimostrare cosa so fare. Non vedo l’ora di iniziare. Con l’Argentina esperienza unica, All’inizio del torneo non sapevamo se avremmo vinto la Copa America. Partita dopo partita abbiamo acquisito molta fiducia in noi stessi e sapevamo che avremmo potuto mettere le mani sul trofeo. Fortunatamente siamo riusciti a portarlo a casa. Pezzella e Quarta? Abbiamo parlato molto. Soprattutto prima di firmare il contratto con la viola. Chiedevo che mi parlassero di come funzionavano le cose alla Fiorentina. E questo mi ha spinto a venire qui, so che mi aspetta un posto bellissimo. Come ho detto, spero di fare del mio meglio e portare in alto la squadra. Non sono mai stato a Firenze, per me è un’esperienza nuova, me la godrò giorno dopo giorno. La lingua italiana? La capisco, ma non riesco a parlarla. So che se mi impegno, tra qualche mese la parlerò correttamente. Ma prima devo conoscere i compagni e inserirmi al meglio. Messaggio per i tifosi viola? Cercherò di dare tutto in ogni partita in cui sarò chiamato in causa. Se non giocherò, sosterrò i miei compagni da fuori. Voglio dimostrare ai tifosi quello che so fare e portare in alto i colori viola. Darò tutto per questa maglia“.

Foto: Twitter Fiorentina