Le prime parole di Cutrone all’Empoli: “Felice e determinato per questa nuova avventura in A”

Patrick Cutrone è un nuovo attaccante dell’Empoli, arrivato in prestito dal Wolverhampton. L’italiano ha accolto così su Instagram la sua nuova piazza: “Felice e determinato per cominciare questa nuova avventura in Serie A con l’Empoli”.

Foto: Twitter Empoli