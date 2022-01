Le prime parole di Corona al Siviglia: “Qui per portare allegria ai tifosi”

Prime parole da calciatore del Siviglia per Jesus “Tecatito” Corona. Il nuovo laterale , arrivato nelle scorse ore dopo 7 stagioni a mezzo al Porto, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per il trasferimento in Andalusia.

In una breve intervista concessa ai canali ufficiali del club, Corona ha voluto salutare i tifosi del Siviglia.

Queste le sue prime parole: “Ciao sevillistas, sono molto contento di essere qui con voi e non vedo l’ora di giocare per darvi grande allegria”.

Las primeras horas de como sevillista. ⚪ #WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 14, 2022

Foto: Twitter Siviglia