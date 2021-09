Le prime pagine inglesi: “Ronaldo in soccorso”. Su Juve-Chelsea: “Brutta notte per i Blues”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi inglesi hanno dedicato ampio spazio alla vittoria in Champions League del Manchester United che, contro il Villarreal, ha ottenuto un successo nel finale grazie a Cristiano Ronaldo che ha così conquistato le copertine di tutti i giornali. Poi c’è spazio anche della sconfitta del Chelsea che ha perso contro la Juventus, il Daily Express Sport ha così titolato: “Tuchel sbaglia, brutta notte per i Blues”, mentre sullo United: “Ronaldo in soccorso”. Sulla stessa linea d’onda anche Mirror e Star Sport.