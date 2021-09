Le prime pagine di Marca e As dedicate al Real: “Il Madrid è immortale”

Il Real Madrid ieri, nel match contro in casa del Valencia, nel finale di partita ha ribaltato la partita con due reti decisive realizzate tra l’86’ e l’88’. La squadra di Ancelotti è passata da una possibile sconfitta ad una clamorosa vittoria per 2-1: fondamentali le reti messe a segno da Vinicius e Benzema. I quotidiano spagnoli Marca e As, nelle loro prime pagine odierne, hanno dedicato ampio spazio a questo successo dei madrileni ottenuto nel finale di gara.

Marca titola così: “Una coppia protagonista”, celebrando Vinicius e Benzema. As invece: “Il Real Madrid è immortale”.

Foto: Prima pagina AS