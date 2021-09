Vittoria in rimonta per l’Atletico Madrid che ieri ha superato il Getafe grazie ad una doppietta di Luis Suarez. Le prime pagine di As e Marca, nell’apertura odierna, hanno dedicato spazio all’attaccante uruguaiano. “Ritorna il pistolero”, il titolo di Marca. Sulla stessa linea d’onda anche As: “Pistolero Suarez”.

Foto: Prima pagina Marca