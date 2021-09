Le prime pagine di As e Marca dedicate al Real Madrid: “Asensio si reinventa”

Aperture odierne di As e Marca dedicate al Real Madrid che stasera, alle ore 21, affronterà il Villarreal.

“Asensio si rinventa”, il titolo di As che si sofferma sul jolly offensivo a disposizione di Carlo Ancelotti. Lo spagnolo, come sottolineato dal quotidiano, ha cambiato mentalità e stile di vita con uana dieta specifica e tanta palestra.

Marca, invece, su Benzema: “200 gol dopo…”. Poi sulla gara di stasera contro il Villarreal: “Ancelotti recupera Casemiro, Modric e Hazard“.

Foto: Prima pagina As