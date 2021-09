Le prime pagine dei quotidiani spagnoli sul Barcellona: “Questo è un incubo”

Dopo la clamorosa sconfitta del Barcellona, che ieri è stato battuto 3-0 dal Benfica, in Spagna l’attenzione mediatica è tutta dedicata al futuro di Ronald Koeman. Nelle prime pagine odierne, dei quotidiani spagnoli, è stato dedicato ampio spazio alla debacle del Barça.

“Affondato”, il titolo di As che mette in copertina l’immagine di uno sconsolato Koeman. Sulla stessa linea d’onda anche Sport che sottolinea il pessimo inizio di stagione del club blaugrana che in Champions ha già incassato 6 reti: “Questo è un incubo”. Marca titola: “Disastro totale”, mentre il Mundo Deportivo: “Alle corde”.