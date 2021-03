Le prime pagine dei quotidiani spagnoli: “Benzema vuole la Liga”, “Battaglia per Haaland”

Grazie alla doppietta di Benzema, il secondo gol è arrivato al minuto 91, il Real Madrid ha superato Elche, approfittando, dunque, del pari dell’Atletico sul campo del Getafe, per accorciare in classifica sugli uomini di Simeone, che dettano il passo in Liga. Ora, però, i punti di vantaggio dei Colchoneros sono soltanto sei. La lotta per la conquista della Liga, quindi, tenuto conto del fatto che il Barcellona, terzo, è solo un punto dietro i Blancos ma ha una partita da recuperare (gioca domani con l’Huesca), è ancora apertissima. Lo sottolinea anche Marca che, infatti, titola: “Benzema vuole La Liga”. Spazio anche al mercato con Laporta, Presidente del Barcellona, che ha messo gli occhi sul gioiello del Borussia Dortmund, Haaland.

Questi i titoli delle prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli:

Marca: “Benzema vuole LaLiga”.

Mundo Deportivo: “Battaglia per Haaland”.

Sport: “LaLiga, più vicina”.

Foto: Marca