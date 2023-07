Le prime dichiarazioni di Skriniar con il PSG: “Uno dei club più forti. Giocatori di livello mondiale e tifosi fantastici”

ll Paris Saint-Germain ha ufficialmente annunciato Milan Skriniar. Come si legge nel comunicato del club: “Il difensore slovacco si accorda con il Club fino al 30 giugno 2028. Allenato all’FK Žiar nad Hronom, club della sua città natale in Slovacchia, il colosso di 1’88 ha iniziato la sua carriera professionistica all’MŠK Žilina nel 2011. L’anno successivo ha vinto una doppietta Coppa-Campionato, prima di essere ceduto in prestito a Zlaté Moravce nel 2013 per ottenere difficile. Giocatore promettente, il nazionale slovacco ha scoperto l’Italia nel gennaio 2016. Assunto dalla Sampdoria, si è reso fondamentale, ha giocato 38 partite con il suo club ed è diventato il difensore più giovane ad aver disputato almeno 35 partite in Serie A. Eletto miglior difensore del campionato nel 2017, Milan Škriniar continua a salire. Ingaggiato dall’Inter, ha collezionato 246 presenze con i nerazzurri in cinque stagioni (10 gol), e in cima alla classifica vince Scudetto (2021), Coppa Italia (2022 e 2023) e Supercoppa Italiana (2021 e 2022). Convocato per la prima volta nella nazionale slovacca nel maggio 2016, poche settimane prima di giocare gli Europei, Milan Škriniar conta già 60 presenze con la sua nazionale, a soli 28 anni”. Queste le dichiarazioni del giocatore: “Sono molto felice di far parte di questo meraviglioso Club. Il PSG è uno dei club più forti al mondo con giocatori di livello mondiale e tifosi fantastici”.

