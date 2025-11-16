Le possibili avversarie dell’Italia ai playoff

16/11/2025 | 23:48:29

L’Italia è aritmeticamente condannata ai playoff dei Mondiali. Giovedì 20 alle 13 a Zurigo ci sarà il sorteggio per gli accoppiamenti delle semifinali. Considerando il ranking Fifa, l’Italia accede ai playoff da testa di serie, attualmente insieme a Turchia, Ucraina e Polonia. La squadra di Gattuso dunque giocherà la semifinale in gara secca in casa. Mentre per decidere la nazionale ospitante della finale ci sarà un altro sorteggio. Il 26 marzo 2026 è in programma la semifinale, mentre il 31 la finale. Gli azzurri sfideranno in semifinale una squadra della quarta fascia, composta dalle squadre ripescate dalla Nations League. Tre sono già certe: Svezia, Romania e Irlanda del Nord, l’altra verrà fuori tra Galles e Macedonia del Nord.

Foto: Instagram Azzurri

